Італія

Бельгійський хавбек вже погодив контракт — попереду медогляд.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне знаходиться на фінальній стадії переходу до Наполі.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили всі деталі контракту, і зараз залишилося лише дочекатися підпису бельгійця.

Очікується, що 33-річний футболіст підпише дворічну угоду з опцією продовження ще на один сезон. Наступним кроком у процедурі переходу стане проходження медичного обстеження, після чого трансфер буде офіційно оформлено.

Таким чином, Наполі отримує одного з найкращих плеймейкерів сучасності, а сам Де Брюйне розпочинає новий етап кар’єри після десяти успішних сезонів у Манчестер Сіті.