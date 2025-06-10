Бельгійський хавбек вже погодив контракт — попереду медогляд.
Кевін Де Брюйне, Getty Images
10 червня 2025, 19:45
Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне знаходиться на фінальній стадії переходу до Наполі.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили всі деталі контракту, і зараз залишилося лише дочекатися підпису бельгійця.
Очікується, що 33-річний футболіст підпише дворічну угоду з опцією продовження ще на один сезон. Наступним кроком у процедурі переходу стане проходження медичного обстеження, після чого трансфер буде офіційно оформлено.
Таким чином, Наполі отримує одного з найкращих плеймейкерів сучасності, а сам Де Брюйне розпочинає новий етап кар’єри після десяти успішних сезонів у Манчестер Сіті.