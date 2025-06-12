Італія

Поступово готуються трансфери "під Гасперіні".

Італійська Рома цього літа отримала нового головного тренера в особі Джана П’єра Гасперіні, а отже трансферна кампанія для неї буде активною через потребу перебудови під систему гри цього досвідченого фахівця.

При цьому "вовки" хочуть працювати також і на перспективу, тож вони зацікавлені в таких гравцях, як еквадорський центральний захисник бельгійського Брюгге Жоель Ордоньєс.

21-річний виконавець зарекомендував себе в цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА та суттєво додав у ціні.

Очікується, що за три роки до завершення дії чинного контракту "чорно-сині" проситимуть за нього не менше 35 млн євро, хоча самі два роки тому заплатити 3,9 млн євро за його перехід з Індепендьєнте.

У цьому сезоні Ордоньєс провів 49 матчів, забив три голи та віддав один асист.