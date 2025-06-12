Італія

Півзахисник Роми прокоментував трансферні чутки.

Аргентинський центральний півзахисник італійської Роми Леандро Паредес перебуває на межі відходу з клубу за рік до завершення контракту.

Тригером до цього є особливий пункт у контракті 30-річного виконавця з "вовками", який відкриває йому можливість повернутись до рідного Бока Хуніорс уже цього літа.

Перемовини щодо цього наразі тривають поміж клубами, але їхнім перебігом футболіст ділиться не охоче.

"Я ще не говорив про це з Ромою. Це був довгий сезон, я хочу трохи відпочити з сім'єю та друзями. Я візьму ці 20 днів відпочинку на роздуми, а потім ухвалю рішення.

Я завжди залишався близьким до Боки. Бажання повернутись у мене дійсно є, але воно не залежить лише від мене. Подивимось, чи справді для цього настав правильний час", — заявив аргентинський виконавець.

У цьому сезоні Паредес провів 33 матчі, забив чотири голи та віддав дві гольові передачі.