Італія

Чемпіони Італії продовжують підсилювати склад.

Італійський центральний захисник Лука Маріануччі в цьому сезоні провів свої перші хвилини в складі основної команди Емполі, проте одразу зумів залишити гарне враження від власних виступів.

Настільки гарне, що за 20-річним виконавцем одразу вишукувалась черга з претендентів, і зрештою перегони за правом його підписання виграв новоспечений чемпіон країни, Наполі.

"Партенопеї" заплатили 9 млн євро + 1 млн євро бонусів за молодого футболіста, контракт з яким було підписано до 2030 року.

Маріануччі в минулому сезоні віддав два асисти в 24 матчах (1532 хвилин).