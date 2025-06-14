Італія

Колись гравцем цікавився Шахтар.

Хорватський атакувальний півзахисник Мартін Батуріна чи не всю свою кар’єру в Динамо Загреб вважався надзвичайно перспективним гравцем, проте все одно не квапився з наступним кроком.

Але вирішальний момент таки настав цього літа — за 22-річним виконавцем прийшов італійський Комо та виконав забаганки хорватського чемпіона щодо трансферу.

17 млн євро + бонуси — на таких умовах переходу зійшлись клуби, і Батуріна вже прилетів до Італії на підписання контракту.

Угода буде розрахована до 2030 року.

У Мартіна в цьому сезоні шість голів та 12 гольових передач за 45 матчів.