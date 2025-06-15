Італія

Черговий результативний сезон для бразильця.

Бразильський нападник Ігор Пайшан перебрався до Європи ще влітку 2022 року в якості трансферу з Курітіби за 4,5 млн євро, проте зумів заграти на високому рівні геть не одразу.

Але останній сезон у виконанні 24-річного виконавця видався надзвичайно продуктивним — 18 голів та 19 гольових передач у 47 матчах.

Після такого перформансу гравцю час замислитись і про підвищення, варіант для чого завжди знайдеться.

Наприклад, бергамаська Аталанта, яка розуміє, що зберегти лінію нападу після відходу Джан П’єро Гасперіні в тому ж самому складі буде важким завданням, тому потребує підсилення.

Феєнорд наразі готовий розглядати пропозиції від 40-45 млн євро.