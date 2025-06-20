Італія

40-річний фахівець підписав дворічний контракт.

Катандзаро на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Альберто Аквілані.

Угода з 40-річним італійцем розрахована до літа 2027 року.

На своєму новому місці Аквілані замінив Фабіо Казерту, який очолював клуб з 2024 року.

Аквілані провів успішну частину тренерської кар'єри з молодіжкою Фіорентини, взявши кілька трофеїв, після чого працював з Пізою.

За підсумками минулого сезону Катандзаро посів шосте місце в італійській Серії В.