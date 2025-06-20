40-річний фахівець підписав дворічний контракт.
Альберто Аквілані, ФК Катандзаро
20 червня 2025, 09:50
Катандзаро на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Альберто Аквілані.
Угода з 40-річним італійцем розрахована до літа 2027 року.
На своєму новому місці Аквілані замінив Фабіо Казерту, який очолював клуб з 2024 року.
Аквілані провів успішну частину тренерської кар'єри з молодіжкою Фіорентини, взявши кілька трофеїв, після чого працював з Пізою.
За підсумками минулого сезону Катандзаро посів шосте місце в італійській Серії В.