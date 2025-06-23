Італія

Гравець невпевнений у своєму майбутньому в Італії.

Івуарійський центральний захисник Еван Ндіка влітку 2023 року перебрався до італійської Роми в якості вільного агента після виступів за франкфуртський Айнтрахт.

Уявити при цьому склад "вовків" без 25-річного виконавця в цьому сезоні було просто неможливо — він грав за кожного з трьох тренерів, які очолювали колектив.

Незважаючи на статус основного футболіста, місцеві ЗМІ все одного продовжують пов’язувати Ндіка з можливим від’їздом із столиці Італії.

А серед потенційних варіантів нещодавно з’явився й мадридський Реал, який продовжує шукати собі гравців для поглиблення ротації.

Але на заваді перемовин із будь-яким клубом може стати забаганка Роми отримати 40 млн євро від цього потенційного трансферу.

За сезон Еван відіграв 51 матч, забив один гол та віддав дві гольових передачі.