Італія

19-річний німець повернеться до Баварії.

Лаціо ухвалив рішення не скористатися правом викупу молодого півзахисника Арійона Ібрагімовича, орендованого у Баварії. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

19-річний німець, який перебував у складі італійського клубу на правах оренди, не переконав керівництво Лаціо в доцільності трансферу на постійній основі.

Таким чином, Ібрагімович повернеться до Баварії після завершення сезону.

У минулому сезоні Арійон Ібрагімович провів 350 хвилин у 9 матчах, в яких забив 2 голи.