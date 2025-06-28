Італія

Провалено важливий відтинок підготовки футболіста до сезону.

Туринський Ювентус поступився англійському Манчестер Сіті в заключному турі Клубного чемпіонату світу-2025 (2:5) та пропустив "містян" на першу сходинку поперед себе в плей-оф, через що саме "зебри" зіграють проти мадридського Реала вже в 1/8 фіналу.

Але на цьому погані новини того вечора для команди Ігора Тудора себе не вичерпали.

На 60 хвилині через травму поле був змушений залишити італійський центральний захисник Ніколо Савона, і вже тоді було зрозуміло, що це матиме подальші наслідки.

Так і сталось — у останньому медичному звіті туринці сповістили про травму щиколотки на лівій нозі у свого 22-річного виконавця.

Гравець пройшов тести та одразу перейшов до програми реабілітації, яка триватиме, щонайменше, найближчий місяць.

За сезон у Савони 40 матчів (2555 хвилин), два голи та один гольовий пас.