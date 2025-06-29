Італія

Буде велика кадрова чистка в Ювентусі.

Хорватський головний тренер Ігор Тудор за підсумками сезону таки врятував для туринського Ювентуса місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, тому залишився працювати на чолі колективу, який нині в США бере участь на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Разом із тим, керманич планує активно провести трансферну кампанію не тільки в підсиленні команди новачками, а й вирішенні долі вже наявних футболістів у клубі.

Перелік футболістів, які при цьому незабаром мають залишити розташування Юве, хоча й не є вичерпним, уже містить чимало прізвищ.

ЗМІ стало відомо, що туринці планують попрощатись із воротарем Маттіа Періном, нападниками Тімоті Веа, Аркадіушем Міліком, Самуелем Мбангула та Душаном Влаховичем, захисниками Тіагу Джало, Даніеле Ругані та Йонасом Рухі, а також півзахисниками Фабіо Міретті, Філіпом Костичем, Артуром та Дугласом Луїзом.

Щодо всіх цих виконавців "зебри" мають намір вислухати будь-які пропозиції в першу чергу.