Італія

Гравець повертається до Роми.

"Італійська" частина кар’єри англійського нападника Теммі Абрагама розпочалась ще влітку 2021 року з моменту трансферу до Роми з лондонського Челсі за 41 млн євро.

І якщо спочатку справи в нині вже 27-річного виконавця в столиці Італії йшли більш-менш успішно, то потім він утратив місце в стартовому складі й став частим гостем у лазареті клубу.

Зрештою, цей сезон Абрагам провів у складі Мілана на правах оренди, але й період у "россонері" для форварда був сповнений злетів та падінь.

10 голів та сім гольових передач за 45 матчів (1757 хвилин) та 1,5 млн євро, які коштувала Мілану ця оренда — таким є доробок Теммі за цей футбольний рік.

Але повноцінний перехід футболіста не відбудеться — "россонері" оголосили, що він повертається до Роми.