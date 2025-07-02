Італія

Конте готує чергове підсилення для чемпіонів Італії.

Наполі за підсумками минулого сезону італійської Серії A став чемпіоном і, судячи з усього, прагнутиме зберегти цей титул за собою й після прийдешньої кампанії.

Адже "Партенопеї" надзвичайно активні на трансферному ринку цього літа й готують чергове підписання високого ґатунку.

Ідеться про нідерландського захисника Болоньї Сема Беукема, контракт якого з "россоблу" завершується за два роки.

26-річний виконавець почав виступи в Італії з трансферу з АЗ влітку 2023 року за майже 8 млн євро, і за цей час став провідним футболістом у Болоньї.

За минулий сезон на рахунку Сема 47 матчів та дві гольові передачі.

Повідомляється, що Наполі вже узгодив із гравцем умови контракту до 2030 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.

Transfermarkt оцінив футболіста в 28 млн євро.