Італія

Гравець став ключовим у клубі.

Італійський центральний захисник туринського Ювентуса Федеріко Гатті почав свої виступи за клуб після трансферу з Фрозіноне влітку 2022 року.

І хоча перші кроки в "б’янконері" 27-річному виконавцю давались достатньо складно, із часом він таки виборов стабільне місце в стартовому складі.

За минулий сезон, наприклад, гравець провів 46 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Після цього в клубі вирішили, що час оновлювати угоду з футболістом, відповідно до його прогресу.

Повідомляється, що перемовини, які почались ще восени минулого року, зрештою завершились успішно й незабаром має бути оголошено про новий контракт Гатті.

Відповідно до оновленої угоди, футболіст отримуватиме 2,5 млн євро за сезон до 2030 року з можливістю продовження ще на одну кампанію.