Італія

Канадець гратиме в Серії А.

Новачок туринського Ювентуса Джонатан Девід висловився після підписання контракту з "зебрами". Його слова наводить офіційний сайт італійського клубу.

"Це приголомшливо. У дитинстві я захоплювався Ювентусом і думав: "Це, напевно, один із десяти найкращих клубів у світі". І сьогодні бути тут — для мене справжня честь.

Як гравець, я люблю забивати. Мені подобається бути в центрі подій і знаходити способи залучати партнерів по команді. Моя головна сила — вміння знаходити вільні зони і опинятися в потрібному місці в потрібний час.

Серія А? Це безумовно виклик для мене. Кожен етап шляху — це виклик, і виступи в Серії А не виняток: потрібно адаптуватися до ліги, до нових партнерів і, звісно, перемагати.

Я намагаюся прокласти дорогу іншим канадським гравцям, у яких є талант і амбіції. Хочу показати, що можливо домогтися всього, що роблю я сьогодні.

Сподіваюся провести чудовий сезон і зробити все можливе, щоб виграти трофеї разом із Ювентусом", — заявив Девід.

Зазначимо, що Девід перейшов до Ювентуса на правах вільного агента. Останнім клубом 25-річного канадця був французький Лілль.