Італія

Італійський клуб шукає підсилення в центрі оборони.

Комо розглядає колумбійського захисника Давінсона Санчеса як одного з пріоритетних варіантів для підсилення центральної ланки оборони цього літа. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

29-річний колумбієць, який раніше виступав за Тоттенгем, наразі перебуває у полі зору амбітного проєкту під керівництвом Сеска Фабрегаса.

У той же час, альтернативним варіантом на цю позицію розглядається також захисник Сельти Карл Старфельт. Шведський центрбек потрапив до списку потенційних новачків і є серйозним кандидатом на трансфер для Комо.

Щодо Давінсон Санчеса, то наразі він є гравцем Галатасараю, з яким у нього контракт до літа 2027 року.