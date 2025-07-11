Італія

Ветеран може знову одягнути футболку "олімпійців".

Олімпік Марсель має намір повернути до команди нападника П'єра Емеріка Обамеянга. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "олімпійців" запропонувало 36-річному габонцю особистий контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

Наразі колишній форвард Боруссії Д, Арсеналу та Барселони перебуває в статусі вільного агента. Останньою командою Обамеянга була саудівська Аль-Кадісія, за яку він минулого сезону відіграв 36 матчів, забив 21 гол та віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що Обамеянг вже виступав у складі Марселя в сезоні-2023/24. За цей час він провів за провансальців 51 матч, забив 30 голів та віддав 11 результативних передач.