Ветеран може знову одягнути футболку "олімпійців".
Pierre-Emerick Aubameyang, getty images
11 липня 2025, 16:26
Олімпік Марсель має намір повернути до команди нападника П'єра Емеріка Обамеянга. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "олімпійців" запропонувало 36-річному габонцю особистий контракт розрахований до 30 червня 2026 року.
Наразі колишній форвард Боруссії Д, Арсеналу та Барселони перебуває в статусі вільного агента. Останньою командою Обамеянга була саудівська Аль-Кадісія, за яку він минулого сезону відіграв 36 матчів, забив 21 гол та віддав 3 результативні передачі.
Зазначимо, що Обамеянг вже виступав у складі Марселя в сезоні-2023/24. За цей час він провів за провансальців 51 матч, забив 30 голів та віддав 11 результативних передач.