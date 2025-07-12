Гравець не належить до планів Аллегрі на наступний сезон.
Лоренцо Коломбо, Getty Images
12 липня 2025, 09:57
Італійський нападник Лоренцо Коломбо минулий сезон провів у оренді в складі Емполі, тоді як його контракт належить Мілану.
За цей час 23-річний виконавець відзначився сімома голами та двома асистами в 43 матчах (2549 хвилин).
Орендна угода футболіста завершилась декілька днів тому, після чого він повернувся до розташування "россонері", але з приходом нового/старого головного тренера Массіміліано Аллегрі навряд чи отримає ігрову практику в рідному клубі.
Коломбо розраховує, що Мілан відпустить його цього літа, за три роки до завершення контракту.
Але куди саме піде гравець — наразі не відомо.
Парма звернулась за інформацією щодо його потенційного трансферу, але станом на зараз конкретних пропозицій не робила.
Transfermarkt оцінив гравця в 5 млн євро.