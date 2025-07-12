Італія

Гравець не належить до планів Аллегрі на наступний сезон.

Італійський нападник Лоренцо Коломбо минулий сезон провів у оренді в складі Емполі, тоді як його контракт належить Мілану.

За цей час 23-річний виконавець відзначився сімома голами та двома асистами в 43 матчах (2549 хвилин).

Орендна угода футболіста завершилась декілька днів тому, після чого він повернувся до розташування "россонері", але з приходом нового/старого головного тренера Массіміліано Аллегрі навряд чи отримає ігрову практику в рідному клубі.

Коломбо розраховує, що Мілан відпустить його цього літа, за три роки до завершення контракту.

Але куди саме піде гравець — наразі не відомо.

Парма звернулась за інформацією щодо його потенційного трансферу, але станом на зараз конкретних пропозицій не робила.

Transfermarkt оцінив гравця в 5 млн євро.