У клубі з Генуї розраховують на бразильського виконавця.
Жуніор Мессіас (праворуч), genoacfc.it
12 липня 2025, 18:57
Правий вінгер/атакувальний півзахисник Жуніор Мессіас оновив свою угоду з Дженоа, передає офіційний сайт клубу.
"Россоблу" 34-річний бразилець представлятиме й протягом сезону-2025/26. Гравець міг залишити клуб із Генуї на правах вільного агента, але сторони вирішили продовжити співпрацю.
Склад Дженоа Мессіас поповнив у серпні 2023 року на правах оренди з Мілана за 1.5 млн євро. Стільки ж "россоблу" виклали за повноцінний трансфер Жуніора в січні 2024-го.
На рахунку виконавця три гола та один асист у 36-ти матчах за генуезців у всіх турнірах.