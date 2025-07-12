Італія

У клубі з Генуї розраховують на бразильського виконавця.

Правий вінгер/атакувальний півзахисник Жуніор Мессіас оновив свою угоду з Дженоа, передає офіційний сайт клубу.

"Россоблу" 34-річний бразилець представлятиме й протягом сезону-2025/26. Гравець міг залишити клуб із Генуї на правах вільного агента, але сторони вирішили продовжити співпрацю.

Склад Дженоа Мессіас поповнив у серпні 2023 року на правах оренди з Мілана за 1.5 млн євро. Стільки ж "россоблу" виклали за повноцінний трансфер Жуніора в січні 2024-го.

На рахунку виконавця три гола та один асист у 36-ти матчах за генуезців у всіх турнірах.