Фланговий гравець активно шукає собі новий клуб.
Серхіо Регілон, Getty Images
13 липня 2025, 11:28
Іспанський фланговий захисник Серхіо Регілон цього літа завершив свій п’ятирічний період виступів за лондонський Тоттенгем, який для гравця запам’ятався постійними орендами до мадридського Атлетіко, Манчестер Юнайтед та Брентфорда останнім часом.
У підсумку 28-річний виконавець опинився на ринку вільних агентів, де його представники активно намагаються підшукати власному клієнту клуб для подальших виступів.
Зокрема, агенти Регілона вже встигли відзначитись перемовинами з італійським Міланом, який активно шукає заміну для Тео Ернандеса, який перебрався на Близький Схід.
"Россонері" наразі роздумують над пропозицією, тоді як місцеві ЗМІ оцінюють підписний бонус для гравця в розмірі до 2 млн євро, але відзначають розрив у зарплатні поміж тим, якою вона була у Серхіо в АПЛ, і якою, можливо, буде в Мілані, що становить проблему під час перемовин.
У минулому сезоні іспанець провів усього шість матчів (316 хвилин).