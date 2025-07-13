Італія

Фланговий гравець активно шукає собі новий клуб.

Іспанський фланговий захисник Серхіо Регілон цього літа завершив свій п’ятирічний період виступів за лондонський Тоттенгем, який для гравця запам’ятався постійними орендами до мадридського Атлетіко, Манчестер Юнайтед та Брентфорда останнім часом.

У підсумку 28-річний виконавець опинився на ринку вільних агентів, де його представники активно намагаються підшукати власному клієнту клуб для подальших виступів.

Зокрема, агенти Регілона вже встигли відзначитись перемовинами з італійським Міланом, який активно шукає заміну для Тео Ернандеса, який перебрався на Близький Схід.

"Россонері" наразі роздумують над пропозицією, тоді як місцеві ЗМІ оцінюють підписний бонус для гравця в розмірі до 2 млн євро, але відзначають розрив у зарплатні поміж тим, якою вона була у Серхіо в АПЛ, і якою, можливо, буде в Мілані, що становить проблему під час перемовин.

У минулому сезоні іспанець провів усього шість матчів (316 хвилин).