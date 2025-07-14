Італія

Нападник Удінезе узгодив контракт із неаполітанцями до 2030 року.

Італійський форвард Лоренцо Лукка близький до переходу з Удінезе в Наполі.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 24-річний форвард узгодив з неаполітанським клубом умови особистого контракту — угода потенційно буде розрахована до літа 2030 року, із зарплатнею 2 мільйони євро на рік плюс бонуси.

Попри досягнення домовленості з гравцем, трансфер ще не завершено. Удінезе очікує отримати за свого нападника щонайменше 30 мільйонів євро. Також 10% від потенційної суми продажу отримає Піза — колишній клуб Лукки.

У минулому сезоні Лоренцо Лукка провів за Удінезе 36 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 14 голів та віддав 2 асисти.