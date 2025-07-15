Італія

Італійський форвард приєднається до клубу на умовах оренди з обов’язковим викупом за 26 млн євро.

Наполі узгодив трансфер нападника Удінезе Лоренцо Лукки, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли усної згоди щодо структури угоди: італійський гранд заплатить 9 мільйонів євро за оренду гравця та зобов'язується викупити його контракт за 26 мільйонів з урахуванням бонусів.

Очікується, що 23-річний нападник підпише контракт з Наполі на п’ять років вже цього тижня.

У минулому сезоні Лоренцо Лукка провів за Удінезе 36 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 14 голів та віддав 2 асисти.