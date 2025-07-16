Італія

Можливе повернення футболіста до провідного чемпіонату Європи.

Колумбійський центральний захисник Давінсон Санчес улітку 2023 року завершив свій шестирічний виступ за лондонський Тоттенгем та за 9,5 млн євро перейшов до турецького Галатасарая.

Однак це був лише проміжний етап кар’єри для 29-річного виконавця.

Цього літа Санчес готовий до нового виклику й перебуває на межі від переїзду до Італії.

Там на нього вже чекає місцевий Комо під орудою Сеска Фабрегаса, а в зворотньому напрямку в бік Стамбулу попрямують 18 млн євро + 2 млн євро в якості бонусів.

У минулому сезоні колумбієць відіграв 44 матчі, забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.