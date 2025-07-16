Італія

Міланський клуб готовий заплатити за нападника Аталанти 40 мільйонів євро.

Інтер зробив нападника Аталанти Адемолу Лукмана пріоритетною трансферною ціллю цього літа. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо зі Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, міланський клуб уже досяг принципової домовленості з самим 27-річним футболістом.

Інтер готовий інвестувати близько 40 мільйонів євро за перехід нігерійського форварда, незалежно від можливих продажів у команді.

Аталанта придбала Лукмана влітку 2022 року у Лейпцига за близько 11 млн єввро. Минулого сезону 27-річний нападник провів 40 матчів, у яких відзначився 20 голами та 7 результативними передачами.