Італія

Інтерес зумовлений новим призначенням головного тренера італійцями.

Італійська Парма минулого сезону виконала свій план-мінімум та залишилась у "елітному" дивізіоні власної країни, посівши підсумкову 16 сходинку в турнірній таблиці.

Однак улітку на команду очікує перебудова, тому призначення нового головного тренера в особі Карлоса Куести цілком відповідає цьому тренду в клубі.

А той у свою чергу п’ять останніх років провів пліч-о-пліч із Мікелем Артетою в лондонському Арсеналі й зрештою вирішив розпочати сольну кар’єру.

І оскільки Куеста відмінно знайомий із ситуацією всередині "канонірів", то він добре бачив, у якому стані перебувають стосунки клубу та португальського атакувального півзахисника Фабіу Вієйри, який тільки-но завершив свою річну оренду в рідному Порту за 890 тис. євро.

Арсенал свого часу в 2022 році заплатив 35 млн євро + 5 млн євро бонусів "драконам" за цього гравця, але нині він клубу не потрібен.

А отже за два роки до завершення контракту лондонці охоче продадуть футболіста, аби тільки попит на ринку був.

Куеста знає можливості гравця, і тому готовий підштовхнути свій новий клуб до перемовин щодо його трансферу. Домовитись особисто з Вієйрою при цьому не буде проблемою.

У минулому сезоні Фабіу провів 42 матчі, забив п’ять голів та віддав шість гольових передач.