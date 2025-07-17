Італія

Аргентинський захисник змінює клуб і сподівається на більшу ігрову практику.

Емполі офіційно підтвердив підписання Франко Карбоні на правах оренди з міланського Інтера. Угода передбачає зобов’язання викупу, яке буде активоване після виконання визначених умов.

20-річний аргентинець, який може зіграти як флангового захисника, так і вінгера, є вихованцем Інтеру і має досвід виступів за низку молодіжних і дорослих команд Серії А.

У минулому сезоні Карбоні провів 8 матчів за Венецію, з яких 3 — у стартовому складі.

Цей перехід до Емполі може стати важливим кроком для Франко, який прагне закріпитися на вищому рівні та нарешті знайти стабільну ігрову практику в Серії А.