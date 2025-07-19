Італія

Форвард знайшов собі новий клуб.

Досвідчений австрійський нападник Марко Арнаутович навряд чи може однозначно назвати успішними останні два роки своєї кар’єри, які він провів у складі міланського Інтера.

36-річний виконавець за цей час устиг провести 65 матчів, забити 14 голів та віддати п’ять гольових передач, але цього літа його залишив клуб у якості вільного агента, хоча ще минулого літа "нерадзуррі" заплатили 10,9 млн євро за його остаточний перехід Болоньї.

Після цього майбутнє його кар’єри перебувало під питанням, адже імениті клуби не робили пропозицій переходу навіть у якості вільного агента, а отже довелось шукати більш скромні варіанти.

Наприклад, із сербською Црвеною Звездою, для якої майбутня зарплата гравця в 2,5 млн євро за сезон стане рекордним показником за всю історію клубу.

Повідомляється, що сторони вже досягли домовленості щодо контракту на два роки й незабаром варто очікувати на оголошення про трансфер.

За минулий сезон Арнаутович провів 28 матчів, забив сім голів та віддав дві гольові передачі.