Італія

Повний пакет угоди узгоджено.

Італійська Рома й цього літа виявляє неабияку активність на трансферному ринку, де однією з цілей "вовки" визначили підсилення конкуренції для українця Артема Довбика в лінії нападу.

Зробити це столичний колектив прагне за рахунок 20-річного ірландського нападника англійського Брайтона Евана Фергюсона.

Гравець у другій частині минулого сезону грав у оренді за лондонський Вест Гем, але провів усього вісім матчів та не відзначався результативними діями.

Зрештою, "чайки" були готові віддати свого футболіста до чергової оренди, але Рома хотіла більшого — отримати право викупу.

Щодо останнього й точились суперечки поміж сторонами до останніх годин, і зрештою було погоджено 40 млн євро за повноцінний трансфер ірландця.

Далі на Фергюсона очікує медогляд та представлення в якості футболіста римлян.