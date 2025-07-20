Італія

Підсилення для римлян прямо з КЧС-2025.

Бразильський фланговий захисник Веслі Франса за останні кілька років у складі "дорослої" команди Фламенгу перетворився на багатообіцяючого проспекта.

Тож коли 21-річний виконавець відіграв ще й на Клубному чемпіонаті світу-2025, попит на нього виключно збільшився.

Звідси й ціна — 25 млн євро + до 5 млн євро бонусів мала викласти італійська Рома для того, щоб "червоно-чорні" погодились відпустити свого футболіста вже цього літа.

Але й на цьому історія не завершена — угода поміж клубами закріплена, але Фламенгу наполягає на тому, щоб Веслі залишався в клубі до тих пір, поки йому не знайдуть заміну.

А отже прибуття гравця до Риму може відбутись уже після старту нової кампанії.

У поточному сезоні місцевого футболу бразилець провів 27 матчів, забив один гол та віддав три гольові передачі.