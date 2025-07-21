Італія

Три європейські клуби борються за 33-річного нападника.

Іранський нападник Мехді Таремі, який приєднався до Інтера минулого літа на правах вільного агента, може вже цього трансферного вікна залишити міланський клуб. Як повідомляє журналіст Sportitalia Джанлуїджі Лонгарі, серед претендентів на 33-річного форварда — турецький Бешикташ, а також англійські Вест Гем та Фулхем.

Інтер готовий розглянути пропозиції щодо продажу досвідченого нападника, аби відкрити місце для нового креативного форварда. Головною трансферною ціллю "нерадзуррі" на цю позицію є Адемола Лукман із Аталанти.

У дебютному сезоні за Інтер Таремі провів 43 матчі у всіх турнірах та відзначився трьома голами. Його контракт із клубом чинний до червня 2027 року, однак керівництво готове відпустити гравця клубу, який зробить найкращу пропозицію.