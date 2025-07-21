Італія

Брайтон хоче виручити за захисника щонайменше 20 млн євро.

Ключовий захисник Брайтона Первіс Еступіньян близький до переходу в італійський гранд. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 27-річний еквадорець досяг принципової домовленості з Міланом щодо контракту до літа 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон. Його річна зарплата складе близько 2 мільйонів євро.

Агент футболіста Жорже Мендеш та сам Еступіньян наполягають на трансфері вже цього літа. "Чайки" готові відпустити лівого захисника за суму не менше 20 мільйонів євро, хоча Transfermarkt оцінює гравця в 30 мільйонів.

У сезоні 2024/25 Еступіньян провів 36 матчів за Брайтон у всіх турнірах, забивши один гол і зробивши два асисти. За три роки у складі англійського клубу він зіграв 104 поєдинки, забив 5 голів і віддав 14 результативних передач.

Раніше Мілан розглядав варіант із підписанням українця Олександра Зінченка, однак вирішив зробити ставку на Еступіньяна, який має досвід виступів у топ-лігах та міжнародних турнірах.