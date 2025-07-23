Італія

Рафаель Леау відкритий до переїзду в Німеччину, однак Баварія шукає альтернативи.

Рафаель Леау, зірковий вінгер Мілана, готовий приєднатися до Баварії, але перехід до мюнхенського клубу наразі виглядає малоймовірним. Як повідомляє Bild, попри інтерес самого гравця, керівництво Баварії не зробило офіційного запиту щодо трансферу португальця.

Відомо, що сторони мали прямий контакт у червні, однак німецький клуб не став продовжувати перемовини — вартість футболіста виявилася занадто високою. Баварія планує оновити атакувальну лінію після втрати Лероя Сане, який перейшов до Галатасарая, та завершення контракту з Томасом Мюллером.

Серед альтернатив — Луїс Діас із Ліверпуля та Нік Вольтемаде зі Штутгарта, але поки що жоден із цих трансферів не було реалізовано.

Чутки про потенційний перехід Леау прокоментував президент клубу Улі Генесс: "Ні, ні, він ніколи не був для нас варіантом. Макс (Еберль, спортивний директор) теж мені це казав. Він мав переговори про це, але вони не були продуктивними".

Найближчим часом Леау гратиме у складі Мілана у контрольному матчі проти лондонського Арсенала. Це стане дебютом Массіміліано Аллегрі після повернення до "россонері". Тим часом Баварія продовжує шукати нові варіанти для посилення атакувального потенціалу команди.