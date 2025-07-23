Італія

Після 39 матчів за сезон і дебюту за збірну — час для кроку вперед.

Болонья та Удінезе активно стежать за ситуацією навколо молодого півзахисника Мотервелла Леннона Міллера. 18-річний шотландець справив враження у сезоні 2024/25, провівши 39 матчів за клуб і дебютувавши за національну збірну.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, обидві італійські команди зацікавлені у підписанні таланта цього літа. Контракт Міллера з Мотервеллом закінчується наступного року, тож клуб ризикує втратити гравця безкоштовно, якщо не зможе домовитися про нову угоду або трансфер у найближчі тижні.

Журналісти відзначають, що наразі Міллер не тренується з основною командою, хоча клуб очікує його повернення до загальних занять у четвер. Така ситуація лише посилює чутки про можливий перехід.

Болонья і Удінезе зберігають пильність, чекаючи на розвиток подій і можливість зробити офіційну пропозицію.