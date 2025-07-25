Італія

Злодії проникли у квартиру в Римі, викравши коштовності та дорогий годинник.

Неприємний інцидент стався з уругвайським півзахисником римського Лаціо Матіасом Весіно. Як повідомляє Roma Today, будинок футболіста, розташований у приватному житловому комплексі в районі Каміллучча, був пограбований.

За попередніми даними, група злодіїв проникла до оселі через вікно, розбивши скло. У той час Весіно перебував разом із командою на зборах, тож квартира залишалася без нагляду. Повернувшись додому, футболіст виявив сліди злому, розбите вікно та відсутність цінних речей.

Серед викраденого – розкішний годинник та ювелірні прикраси. Весіно негайно звернувся до поліції. Правоохоронці працюють над встановленням осіб зловмисників та аналізують записи з камер відеоспостереження.

Матіас Весіно приєднався до Лаціо у 2022 році як вільний агент. За цей час уругваєць став важливою фігурою в центрі поля римського клубу. Нещодавно гравець підписав контракт з клубом ще на один рік.