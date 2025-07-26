Італія

Аль-Ахлі готовий відпустити івуарійця цього літа — Фіорентина вже проявила предметний інтерес.

Саудівський клуб Аль-Ахлі відкритий до продажу свого центрального півзахисника Франка Кесс'є у поточне літнє міжсезоння. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 28-річний івуарійський хавбек може змінити клубну прописку у разі надходження вигідної пропозиції як для самого себе, так і для Аль-Ахлі.

Першими інтерес до Кесс'є проявили представники Фіорентини, які ще два тижні тому зв’язувалися з клубом чемпіонату Саудівської Аравії для уточнення деталей потенційного переходу.

Очікується, що в боротьбу за ексгравця Аталанти, Барселони та Мілана можуть включитися й інші європейські клуби.

Контракт Франка Кесс'є з Аль-Ахлі спливає наступного літа. За два роки в Саудівській Аравії івуарійський хавбек зіграв на клубному рівні 77 матчів, забив 14 голів та віддав 9 асистів.