Італія

Гравець може бути проданий Марселем.

Захисник Олімпік Марсель, якому наступного місяця виповниться 28 років, може знову заграти в Італії. За інформацією Footmercato, до Пола Ліроли виявляють інтерес Піза, Удінезе, Дженоа та Парма.

Лірола не є новачком в італійському футболі, маючи за плечима 153 матчі в Серії А за Ювентус (молодіжна академія), Сассуоло, Фіорентину та Фрозіноне. У 2021 році Фіорентина продала його Марселю за 13,5 млн євро, але в Марселі він не зміг закріпитися, виступаючи в оренді за Ельче та Фрозіноне.

Повідомляється, що Марсель готовий продати правого захисника за 5-6 мільйонів євро, оскільки його контракт закінчується в червні 2026 року. Піза є головним претендентом, але ситуацію також моніторять Дженоа, Удінезе та Парма. Були також чутки про інтерес з боку Палермо (Серія B).