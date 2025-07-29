Італія

Італійський клуб веде перемовини щодо оренди аргентинського таланта з правом викупу.

Рома продовжує активну роботу на трансферному ринку, зосереджуючи увагу на молодих і перспективних виконавцях. Новим іменем у шортлисті "вовків" став Клаудіо Ечеверрі — 18-річний атакувальний півзахисник, права на якого належать Манчестер Сіті.

Аргентинець, перебрався до англійського гранда з Рівер Плейт у січні 2024 року за 18,5 мільйона євро. Проте більшу частину часу після угоди провів у оренді, а у футболці Сіті зіграв лише тричі, зокрема у Прем’єр-лізі, Кубку Англії та Клубному чемпіонаті світу.

Італійські ЗМІ повідомляють, що між сторонами вже були контакти, а переговори тривають декілька днів. Рома хоче оформити оренду з опцією викупу — або ж багаторічну оренду, хоча ця формула ще не погоджена Манчестер Сіті.

Ечеверрі, здатний діяти як на правому, так і на лівому фланзі атакувального трикутника, потенційно міг би доповнити атакувальний арсенал команди Гасперіні, де вже є Дібала, Суле, Бальданці та новачок Ель-Айнауї.