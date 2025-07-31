Італія

Римляни можуть повернути гравця в Італію.

Андреа Д’Аміко, який є агентом відомого італійського вінгера Лоренцо Інсіньє, прокоментував інформацію про зацікавленість до свого клієнта з боку римського Лаціо. Його слова наводить Solo La Lazio.

"Саррі завжди симпатизував Інсіньє. У Лаціо зараз є складнощі з гравцями, у яких закінчуються контракти, але як тільки це питання вирішиться, можна буде серйозно говорити про трансфер. Думаю, ми скоро знайдемо відповідне рішення рішення", — заявив Д'Аміко.

Наразі Інсіньє перебуває в статусі вільного агента, після того, як цього літа в нього закінчився контракт з ФК Торонто.

У поточному сезоні 34-річний італієць встиг відіграти за канадську команду 13 матчів, забити один гол та віддав три результативні передачі.