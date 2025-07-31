Італія

Екс-гравець Ювентуса продовжить кар’єру в Італії на правах вільного агента.

Екс-вінгер Ювентуса, Інтера та Аталанти Хуан Куадрадо підпише контракт на один рік із новачком Серії А — Пізою, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

У травні футболісту виповнилося 37 років, і він планує завершити сезон у 38. Попри інтерес Валенсії, Куадрадо вирішив залишитися в Італії.

Піза піднялася в Серію А минулого сезону і тепер тренується під керівництвом Альберто Джилардіно. Куадрадо став вільним агентом після завершення контракту з Аталантою.

За кар’єру в Італії він зіграв 395 матчів у Серії А, забив 43 голи та віддав 69 передач, а також провів понад 120 матчів у єврокубках.