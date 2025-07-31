Італія

Геуббельс може підсилити атаку Лечче в наступному сезоні Серії А

Універсальний форвард Віллем Геуббельс може перейти до Лечче, який став фаворитом у боротьбі за його підписання.

Французький нападник, якому наступного місяця виповниться 24 роки, може грати на кількох позиціях у нападі та доповнюватиме новачка Франческо Камарду.

Лечче запропонував за Геуббельса понад 5 мільйонів євро, випередивши інші клуби Серії А, серед яких Удінезе, Парма та Верона.

Вихованець Ліона раніше коштував 20 мільйонів євро, але через травми його кар’єра уповільнилася. Зараз Геуббельс виступає за Санкт-Галлен, де забив 28 голів у 93 матчах.