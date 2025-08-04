Італія

За "дорослу" команду юнак ще не грав.

Італійський центральний захисник нігерійського походження Наполі Носа Обаретін — це відносно нове ім’я на Апеннінському півострові.

22-річний виконавець ще не має досвіду виступів за "дорослу" команду "Партенопеї", які в свою чергу знайшли його в юнацькій команді Мілана влітку 2022 року, і згодом віддавали до оренд у Тренто та Барі останніх два сезони.

Гравець за ці тимчасові позики встиг награти понад 60 матчів за основні команди, але в колективі Антоніо Конте перспективи пробитись до стартового складу в нього невеликі.

І ось, за два роки до завершення контракту для Обаретіна підготували чергову оренду — до Емполі, який заплатить за цю послугу 300 тис. євро, після чого матиме опцію викупу за 3,5 млн євро.

У такому випадку передбачено контракт до 2029 року.