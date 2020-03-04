Лига наций

Евгений Музыка — о жеребьевке Лиги Наций-2020/21, которая определила нам в соперники Швейцарию, Испанию и Германию.

Было несколько удивительно наблюдать результаты голосования читателей, которые хотели, чтобы сборной Украины при жеребьевке Лиги наций выпали соперники, которые считаются "слабыми" (в кавычках, потому что о какой слабости на таком уровне может идти речь?). Например, Швейцария, а не Нидерланды или Португалия, Италия, а не Франция или Бельгия, Исландия, а не Хорватия или Германия.

Давайте вспомним, что Лига наций – турнир, призванный избавить национальные ассоциации от головной боли с поиском подходящих спарринг-партнеров для товарищеских матчей. При этом он дает некоторые бонусы – так, двое (2) лучших победителей групп Лиги наций получат шанс сыграть в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года с командами, занявшими вторые места в квалификационных группах.

Скажите, какая вероятность того, что Украина выиграла бы с великолепными показателями группу Лиги наций (пусть даже со Швейцарией, Италией и Исландией), но при этом провалилась в отборе на ЧМ, не заняв одно из первых двух мест в группе? И на многое ли могла бы рассчитывать эта гипотетически провалившаяся Украина в борьбе с еще тремя командами за путевку на Мундиаль?

Еще можно было бы сказать, что более легкая группа повышает шансы стать победителем квартета и сразиться за победу в Лиге наций. Это верно, но ведь в финальной схватке нужно будет обыграть две топ-сборные из числа победителей групп дивизиона А. Был ли смысл не желать встречи с условной Испанией сейчас, ради того, чтобы встретиться с ней следующим летом?

С призрачностью потенциальных плюсов от "легкой" группы разобрались, а теперь давайте перейдем к вполне осязаемым плюсам того, что мы получили. Идеальным вариантом была бы более медийная Англия (с Португалией недавно играли, с Нидерландами встретимся на Евро), но и Швейцария – неплохой вариант.

Футбол – это праздник для зрителей

Вспомните недавний матч против Португалии, когда о нем говорила, кажется, вся страна, когда на стадион шли даже люди, смотрящие его раз в год по праздникам – как раз по таким. Яркие вывески матчей, возможность увидеть звезд первого калибра – гарантия того, что стадион будет заполнен практически под завязку.

Хотелось бы сравнить количество зрителей на матче с чемпионами Европы на Олимпийском (65 883) с количеством фанатов на игре отбора на ЧМ-2018 против Исландии, да только в этом случае матч состоялся без зрителей. На такие же цифры, однако, рассчитывать не приходится.

Сильные соперники – возможность получить бесценный опыт для игроков

У нас принято жаловаться на то, что сборная зачастую играет "не с теми", слишком слабыми командами. Жаловаться на то, что чемпионат Украины слишком слаб, футболисты сборной в нем не ощущают конкуренции. Здесь же – самое то.

Сборная Украины получила топовых соперников при минимальной ответственности. Обыграем немцев/испанцев – "вау, герои!", проиграем – "ну это же немцы/испанцы". Несколько иную реакцию можно ожидать от встреч со Швейцарией, которая воспринимается с легкой надменностью, однако это – 12-я сборная в рейтинге ФИФА, седьмая среди европейцев.

Вспомните, как парни Шевченко перепасовывались в игре с португальцами. Как Руслан Малиновский не боялся отдавать пас возле своей штрафной вместо того, чтобы в панике лупить мяч куда подальше. Подобное можно ожидать и в Лиге наций, где над нашей командой не будет довлеть результат. А когда придет черед схваток с топ-сборными в турнирах наивысшего ранга – уже не будет той прежней дрожи в коленках, ведь они уже будут хорошо знакомы.

Матчи с топ-сборными – лучшая витрина

Не будем забывать и про возможность для футболистов проявить себя перед потенциальными покупателями. Конечно, в современном футболе скаутские службы и так внимательно сканируют рынок во всевозможных направлениях, однако удачное выступление против топ-сборной может поспособствовать переезду в чемпионат посильнее.

Можно посмеяться над примерами троих люксембуржцев, переехавших в чемпионат Украины после матчей с нашей сборной, однако почему бы нашим игрокам не проделать подобный путь? Сколько скаутов Вильярреала, Атлетико и Валенсии посмотрят игру Украина – Испания, и сколько бы смотрело Украина – Исландия? Сколько болельщиков Боруссии Д и Байера могут начать просить руководство клубов купить Яремчука после матча Украина – Германия и просили бы они это делать без этой игры?

Если мы хотим выступать в дивизионе А, то не должны бояться играть ни с кем из соперников. На кону стоит разве что место в нем – что же, при самых худших раскладах вернемся в Дивизион В, где будут столь кем-то желанные соперники послабее и чуть менее призрачная надежда попасть на Евро-2024 в случае неудачи в квалификации. Но не будем хоронить себя раньше времени – нынешняя сборная заслуживает лучшего.