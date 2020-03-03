Лига наций

Уже сейчас начнется жребий, который может исполнить волю наших читателей.

Пользователи Football.ua высказали свои предпочтения касательно самых желанных соперников для сборной Украины в Лиге наций.

Идеальным для наших читателей является группа Швейцария (53,5% голосов среди команд из первой корзины) – Италия (48,8%) – Исландия (41,1%).

Наименее желанной для пользователей была бы группа Португалия (9%, Нидерланды набрали 9,3%) – Франция (15,1%, Испания набрала 15,3%) – Хорватия (6.3%).

Жеребьевка Лиги наций начнется в 19:00 по киевскому времени. Вы можете следить за ее ходом в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.