Лига наций

Немецкий футбольный союз опубликовал заявку на поединки первых двух туров Лиги наций.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев определился со списком игроков на ближайшие матчи против Испании и Швейцарии.

Впервые в карьере вызваны голкипер Оливер Бауман (Хоффенхайм), защитник Аталанты Робин Госенс и хавбек Боруссии Менхенгладбах Флориан Нойхаус.

Отметим, что ключевые футболисты Баварии получили отдых. Вероятно, по этой же причине не вызван и голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген.

Заявка немцев выглядит следующим образом:

Вратари: Бауманн (Хоффенхайм), Лено (Арсенал), Трапп (Айнтрахт).

Защитники: Гинтер (Боруссия М), Госенс (Аталанта), Керер (ПСЖ), Кох (Фрайбург), Рюдигер (Челси), Шульц (Боруссия Д), Зюле (Бавария), Та (Байер).

Полузащитники: Брандт (Боруссия Д), Джан (Боруссия Д), Дракслер (ПСЖ), Гюндоган (Ман Сити), Хаверц (Байер), Кроос (Реал), Нойхаус (Боруссия М), Сане (Бавария), Сердар (Шальке).

Нападающие: Вальдшмидт (Бенфика), Вернер (Челси).

Германия сыграет третьего сентября против Испании, а через три дня сразится со Швейцарией.