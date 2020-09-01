Лига наций

29-летний центрбек высказался о подготовке к матчам Лиги наций.

Подготовка сборной Украины к предстоящим поединкам Лиги наций против Швейцарии и Испании подходит к своему завершению. Центральный защитник Сергей Кривцов поделился впечатлениями от сбора и тренировочного процесса в стане "желто-синих".

"Все отлично, настроение хорошее! Из-за карантина и переноса чемпионата Европы давно не собирались вместе, соскучились и по ребятам, и по тренерскому штабу. Как всегда, атмосфера на самом высоком уровне, работаем в прекрасном настроении!"



"Тактические занятия морально тяжелее переносятся. Был длительный перерыв в играх сборной, плюс в команде много новичков, которые должны тоже понимать стратегию и тактику штаба Андрея Шевченко. Ну и нам нелишне освежить в памяти предъявляемые здесь требования".



"С Шахтером у нас был плотный период и мы в тонусе. С другой стороны, за короткое время провели много матчей топ-уровня и, может быть, находимся не в стопроцентной готовности. Но для этого есть тренерский штаб, который анализирует информацию, обрабатывает показатели датчиков. И по движению футболистов понимает, что лучше: отдохнуть или, наоборот, поработать физически".

"При новом тренере по физподготовке Андреа Адзалине поменялась разминка. В тренажерном зале добавились упражнения на мобилизацию. Андреа поработал в топ-турнирах с хорошими тренерами. Думаю, это огромное усиление для нашей сборной", — приводит слова Кривцова официальный сайт Шахтера.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании.