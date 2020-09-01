Лига наций

Украинский центрбек покинул стан команды Андрея Шевченко и отправился в Киев.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил внести изменения в состав своей команды, которая готовится к предстоящим поединкам Лиги наций против Швейцарии и Испании.

Как сообщает официальный сайт УАФ, центральный защитник Александр Сирота покинул стан "желто-синих" и отправился в Киев.

Тренерский штаб сборной Украины посчитал, что в нынешней ситуации 20-летний футболист будет более необходим молодежной команде, которая сейчас готовится к выездным матчам квалификации на Евро-2021 (U-21) против Дании и Финляндии.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании.