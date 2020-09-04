Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги наций между сборными Нидерландов и Польши.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера сыграет с первых минут в матче Лиги наций против сборной Нидерландов. Кроме того, на острие атаки сборной Польши сыграет Кшиштоф Пьонтек, который заменит отдыхающего после финала Лиги чемпионов Роберта Левандовски. В стартовом составе "оранжевых" без сюрпризов. Место травмированного Маттейса де Лига в центре обороны займет Йоэль Велтман.

Нидерланды: Силлессен — Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Бергвейн, Депай, Промес

Запасные: Крул, Бизот, Тете, Фер, Бабель, Схюрс, Строотман, Ихаттарен, Вейндал, Л. де Йонг, ван де Беек

Польша: Щесны — Кендзера, Глик, Беднарек, Берешински — Шимански, Крыховяк, Клих, Южвяк — Зьелински — Пьонтек

Запасные: Дронговски, Фабиански, Бохневич, Енджейчик, Гуральски, Милик, Линетти, Модер, Гросицки, Рыбус, Валюкевич, Карбовник

Матч Нидерланды — Польша начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.