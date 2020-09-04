Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 1 лиги А, в котором сыграют Италия и Босния и Герцеговина.

Роберто Манчини последовал по изложенному на предматчевой пресс-конференции принципу, и сохранил ротацию на позиции форварда для своей страны. В тоже время, у Боснии и Герцеговины стоит отметить появление с первых минут сразу трех дебютантов: Амира Хаджиахметовича, Синиши Саничанина и Бранимира Ципетича. Сможет ли "Скуадра Адзурра" продолжить свое феноменальное шествие на фоне десяти кряду побед в квалификации к несостоявшемуся Евро-2020 спустя почти девятимесячную паузу без официальных международных поединков?

Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Бираги — Пеллегрини, Сенси, Барелла — Кьеза, Белотти, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Ди Лоренцо, Кьеллини, Кристанте, Жоржиньо, Дзаньоло, Манчини, Иммобиле, Локателли, Кин, Спинаццола.



Босния и Герцеговина: Шехич — Ципетич, Шунич, Саничанин, Колашинац — Симирот, Хаджиахметович, Гояк — Вишча, Джеко, Ходжич.