Лига наций

"Оранжевые" стартовали в Лиге наций с победы над командой Ежи Бженчека (1:0).

В рамках первого тура Лиги наций в группе 1 дивизиона А встречались сборные Нидерландов и Польши. Гости были вынждены обходиться без услуг своей главной звезды Роберта Левандовски, который отдыхает после финала Лиги чемпионов. Вместо него был призван сыграть Кшиштоф Пьонтек, но он приносил своей команде далеко не так много пользы, как это может делать Роберт. Хозяева же вышли на поле вполне боевым составом, который был решительно начать турнир с победы. Нидерландцы ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. Однако остроты у ворот Щесны не возникало, удар Депая из офсайда не в счет.

У "оранжевых" было несколько хороших возможностей забить после подач со стандартов, но ни одна их них не привела к акцентированному удару по воротам. Через некоторое время подопечные Ежи Бженчека перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. Но на чужой у них практически ничего не получалось, а Силлессен пребывал без серьезной работы.Первая реальная возможность забить была у Промеса, который пробил мимо Щесны после паса Депая, но мяч разминулся с воротами.

Нидерланды продолжали проводить много времени на чужой половине поля, однако это не приносило никаких дивидендов. Удары по воротам возникали редко, да и те не были опасными. А вот гости были весьма близки к тому, чтобы открыть счет – Кендзера выложил мяч под удар Пьонтеку, тот пробил в касание из выгодной позиций, но мяч полетел прямо в Силлессена, который перевел его на угловой. Ближе к окончанию первой половины встречи хозяева вновь активизировались, но все так же не могли вскрыть оборону соперника. Перед самим уходом на перерыв им же удалось создать голевой момент. Депай "черпачком" вывел Ф. де Йонга на ударную позицию, а тот пробил в штангу. Сразу же после этого прозвучал свисток на перерыв. Команды отправились отдыхать с "нулями" на табло.

После возобновления игры "оранжевые" снова забрали мяч под свой контроль, активно пойдя вперед. Депай заработал несколько опасных штрафных, но их розыгрыш снова ни к чему не привел. Мемфис мог забить с игры после прострела Бергвейна, но не распорядился мячом, выпустив его за пределы поля. После подачи очередного штрафного мог забить де Роон, но Маартен не попал по воротам. Еще через несколько минут шикарная возможность отличиться была у все того же Депая. Нападающий откликнулся на заброс ван Дейка, после чего попытался протолкнуть мяч мимо вышедшего из ворот Щесны, но проиграл очную дуэль голкиперу.

На 61-й минуте подопечные Дуайта Лодевегеса таки добились своего. Ф. де Йонг забросил мяч на дальнюю штангу на Хатебура, а Ханс скинул его на свободного Бергвейна, которого лишь оставалось поразить пустые ворота — 1:0. Поведя в счете, хозяева не остановились на достигнутом. Они продолжали атаковать в надежде добить соперника, однако не создавали опасных моментов. Поляки на несколько минут перехватили инициативу, но это не принесло им никакой пользы, после чего они вновь перешли на игру вторым номером, рассчитывая на контратаки.

Нидерландцы уверенно контролировали ход игры, продолжая проводить атаку за атакой, рассчитывая удвоить преимущество в счете. В одном из эпизодов Депай вскрыл оборону пасом на ван де Беека, но Донни не смог нормально пробить по воротам, лишь подарив мяч Щесны. Затем "оранжевые" на несколько минут отдали мяч сопернику, который снова не смог ничего придумать на чужой половине поля. В концовке поединка хозяева предпринимали попытки таки забить второй гол, но в итоге не смогли это сделать. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал уверенную по игре, но не по счету, победу команды Лодевегеса. "Оранжевые" возглавили турнирную таблицу по итогам первого тура.

Во втором туре Нидерланды сразятся со сборной Италии, а Польша сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Нидерланды - Польша 1:0

Гол: Бергвейн, 61

Нидерланды: Силлессен — Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Бергвейн (ван де Беек, 84), Депай, Промес (Л. де Йонг, 90+2)

Польша: Щесны — Кендзера, Глик, Беднарек, Берешински — Шимански, Крыховяк, Клих, Южвяк (Гросицки, 71) — Зьелински (Модер, 77) — Пьонтек (Милик, 63)

Предупреждения: де Роон, Депай, Ф. де Йонг — Пьонтек, Клих, Южвяк, Глик, Беднарек