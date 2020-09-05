Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Нидерландов в поединке первого тура Лиги наций принимала на своем поле поляков и добилась минимальной победы.
Единственный гол в матче забил вингер Тоттенхэма Стивен Бергвейн на исходе часа игры.
Обзор матча:
Нидерланды - Польша 1:0
Гол: Бергвейн, 61
Нидерланды: Силлессен — Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Бергвейн (ван де Беек, 84), Депай, Промес (Л. де Йонг, 90+2)
Польша: Щесны — Кендзера, Глик, Беднарек, Берешински — Шимански, Крыховяк, Клих, Южвяк (Гросицки, 71) — Зьелински (Модер, 77) — Пьонтек (Милик, 63)
Предупреждения: де Роон, Депай, Ф. де Йонг — Пьонтек, Клих, Южвяк, Глик, Беднарек